Жирона з голом Ваната не втримала перемогу над Бетісом
Каталонці задовольнились нічиєю
близько 7 годин тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Бетіс в рамках 13 туру Ла Ліги вдома приймав Жирону. Матч у Сельвільї закінчився з рахунком 1:1.
Каталонці протягом 75 хвилин були попереду завдяки точному удару Ваната. Форвард збірної України опинився ніким не прикритий перед порожніми воротами Бетіса.
Цей м'яч Ванат присвятів одноклубнику Крістіану Португесу. Захисник Жирони, відомий за прізвиськом Порту, порвав хрести.
Голу Владислава не вистачило каталонцям, щоб виграти. Рятівником для Бетіса став Гомес, який своїм голом приніс нічийний результат.
Кінцівку матчу команда Мічела провела в більшості через вилучення Антоні за небезпечну гру проти суперника.
Ла Ліга. 13 тур
Бетіс - Жирона 1:1
Голи: Гомес, 75 - Ванат, 20