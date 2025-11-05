Голкіпер Жирони та молодіжної збірної України Владислав Крапивцов розповів про адаптацію в каталонському клубі співвітчизника Владислава Ваната. Його слова наводить «УФ».

Влад з перших днів багато дізнавався інформації. Зараз трошки освоївся, ще й забив кілька голів. Здорово в команді прийняли. Поки все йде, як треба. Дуже великі сподівання на нього покладають в Жироні.

Тінь Довбика? Певний тиск присутній, але по Владу видно, що ментально був готовий приїхати в Європу, маючи за плечима кілька хороших сезонів в Динамо, - розповів Крапивцов.