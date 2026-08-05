Сергій Разумовський

Хетафе Б уклав угоду з Понферрадіною про оренду українського захисника Владислава Кисіля. 21-річний футболіст виступатиме за іспанську команду до завершення поточного сезону.

Після закінчення орендної угоди Хетафе матиме право викупити контракт українця. Умови можливого повноцінного трансферу сторони наразі не розголошують.

Минулого сезону Кисіль захищав кольори Понферрадіни в Прімері Федерасьйон – третьому за рівнем дивізіоні іспанського футболу. У складі команди українець провів вісім матчів.

Також Кисіль має досвід виступів за молодіжну збірну України. А у складі команди U-20 він зіграв три матчі на чемпіонаті світу-2025.

Підопічні Дмитра Михайленка дійшли на турнірі до 1/8 фіналу. На цій стадії українська команда поступилася одноліткам з Іспанії з рахунком 0:1.