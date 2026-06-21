Сергій Разумовський

Епіцентр продовжив співпрацю з двома іспанськими легіонерами — Джоном Себеріу та Карлосом Рохасом.

За інформацією «ТаТоТаке», клуб із Кам’янця-Подільського підписав новий контракт із 28-річним опорним півзахисником Джоном Себеріу. Нова угода гравця з Епіцентром буде чинною до літа 2027 року.

Також кам’янець-подільський клуб викупив у іспанського Еркулеса 24-річного вінгера Карлоса Рохаса, який раніше виступав в Україні на правах оренди. Очікується, що повноцінний контракт із футболістом буде розрахований на три роки.

Таким чином, Епіцентр продовжує формувати склад на наступний сезон і робить ставку не лише на новачків, а й на збереження важливих виконавців. Раніше клуб також підписав півзахисника Артема Козака, який у складі Олександрії завойовував срібні медалі УПЛ.