Сергій Разумовський

Артем Козак офіційно став гравцем кам’янець-подільського Епіцентра, повідомляє пресслужба клубу.

У новій команді 28-річного півзахисника привітали теплими словами та побажали йому прогресу, результативних дій і яскравих емоцій для вболівальників.

Останні два роки Козак виступав за Олександрію, де встиг провести 36 матчів, забити два голи та віддати дві результативні передачі. Взимку футболіст залишив клуб у статусі вільного агента, а потім пів року перебував без команди.

Минулого сезону хавбек зіграв за Олександрію 14 поєдинків, загалом провівши на полі 703 хвилини. Також у його кар’єрі були виступи за Полісся, Чорноморець, Карпати та Арсенал-Київ.

Козак є вихованцем київського Динамо, а у 2016 році перебрався до юнацької команди грецького ПАОКа. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Епіцентр підпише двох легіонерів. Серед них знову іспанець.