Павло Василенко

Вже відомий склад груп наступного чемпіонату світу та головну інтригу старту турніру – хто вийде на поле у матчі-відкритті. І доля вирішила зіграти у рімейк: стартовий поєдинок буде точним відлунням Мундіалю-2010.

Наступного року світова першість пройде у США, Канаді та Мексиці, а турнір відкриється 11 червня на легендарному стадіоні «Ацтека» в Мехіко. Було очевидно, що господарі зіграють прем’єрний матч, але ім’я суперника тримало інтригу – ним стала Південна Африка.

Історія повторюється. Саме ці дві збірні відкривали турнір 2010 року, тоді в Йоганнесбурзі, де господарі – південноафриканці – завершили зустріч з мексиканцями внічию 1:1.

Для Хав’єра Агірре це майже подорож у часі. Тренер керував Мексикою і тоді, і зараз. Єдиний гол «тріколор» у 2010 році забив Рафаель Маркес – нині 46-річний фахівець входить до тренерського штабу національної команди.

Той груповий етап був вдалим для Мексики – вони вийшли до 1/8 фіналу. ПАР же завершила турнір уже після першого раунду.

На чемпіонаті світу-2026 у групі А разом з Мексикою та Південною Африкою зіграють Південна Корея та переможець європейського плей-оф між Чехією, Ірландією, Данією та Північною Македонією.