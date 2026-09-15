Виконавчий комітет УЄФА провів засідання в Салоніках, під час якого визначив господарів низки вирішальних матчів європейських клубних турнірів. Про ухвалені рішення повідомила пресслужба організації.

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Зокрема, стали відомі стадіони, на яких відбудуться фінали чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, а також матчі за Суперкубок УЄФА.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2028 року прийме Арена Мюнхен (Альянц-Арена) у Мюнхені. Через рік вирішальний матч найпрестижнішого клубного турніру Європи відбудеться на Камп Ноу в Барселоні.

Господарем фіналу жіночої Ліги чемпіонів 2028 року стане стадіон Парк-Олімпік-Ліонне в Ліон-Десені. У 2029 році головний матч жіночого єврокубкового сезону пройде на Національному стадіоні Уельсу в Кардіффі.

Фінал Ліги Європи 2028 року запланований на Арені Націонале в Бухаресті. Наступного року трофей другого за престижністю клубного турніру УЄФА розіграють на Національному стадіоні Сербії в Белграді.

Вирішальний поєдинок Ліги конференцій у 2028 році прийме Ювентус Стедіум у Турині. Фінал турніру 2029 року відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті.

Також УЄФА визначив місця проведення найближчих матчів за Суперкубок Європи. У 2027 році зустріч відбудеться на Йохан Кройфф Арені в Амстердамі, а роком пізніше господарем поєдинку стане Астана Арена в Астані.

Окрім цього, Виконавчий комітет УЄФА затвердив зміни до системи підвищення та пониження в класі в Лізі націй сезону 2026/27. Це рішення має забезпечити поступовий перехід до нової структури турніру.

Згідно з концепцією, яку схвалили в травні 2026 року, починаючи із сезону 2028/29 Ліга націй складатиметься з трьох дивізіонів замість чотирьох. Оновлена система переходів між лігами має допомогти організаторам плавно запровадити новий формат змагань.

Наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться 7 грудня в Белфасті. Воно пройде наступного дня після жеребкування відбірного турніру Євро-2028, яке також заплановане в столиці Північної Ірландії.

Нагадаємо, президент Шахтар Рінат Ахметов зустрівся з Александером Чеферіном і отримав із рук президента УЄФА нагороду.