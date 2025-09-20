Павло Василенко

Європейська футбольна федерація (УЄФА) готується до голосування, яке може стати історичним. У вівторок організація розгляне питання про виключення збірної та клубів Ізраїлю з усіх міжнародних змагань.

За даними ізраїльських медіа, переважна більшість федерацій готова підтримати це рішення. Лише дві-три країни висловлюють категоричну опозицію.

Причиною такого кроку називають воєнні дії в Газі та звинувачення у геноциді, які лунають на адресу Ізраїлю. Як повідомляє портал Israelhayom, вирішальний тиск на УЄФА чинить Катар, особливо після атаки Ізраїлю на Доху.

Ізраїльська футбольна асоціація працює в цілодобовому режимі, намагаючись уникнути голосування. Вона активно звертається по підтримку до міжнародних спортивних структур та дипломатичних партнерів.

Втім, якщо голосування таки відбудеться, ймовірність виключення Ізраїлю з турнірів УЄФА виглядає майже неминучою.