Павло Василенко

Матч Італії проти Ізраїлю (5:4) у відборі до ЧС-2026 перетворився з футбольного шоу на поле для конфліктів – не лише на трибунах, а й на полі.

У грі, що відбулась у Дебрецені на тлі складної політичної ситуації на Близькому Сході, атмосфера була вкрай напруженою. Під час виконання гімну Ізраїлю італійські фанати демонстративно повернулися спинами до поля, а на трибунах з’явився банер із закликом «Stop» – на знак протесту проти конфлікту в секторі Газа.

Однак найгучніші звинувачення – на адресу Джанлуїджі Доннарумми. За інформацією ізраїльського Kanal 12 і видання Marca, італійського воротаря звинувачують у навмисних образах на адресу гравців збірної Ізраїлю під час гри.

Футболіст ізраїльської команди Елі Даса заявив після матчу:

«Вони ображали нас і знущалися протягом усього матчу», – сказав він, маючи на увазі італійських гравців.

Серед постраждалих у жорсткому протистоянні – Тай Барібо та Сагів Єхезкель, які зазнали травм, а сам матч, попри результат, залишив гіркий присмак політичного та морального протистояння.

Жодної офіційної реакції з боку УЄФА чи Італійської футбольної федерації наразі не було. Очікується, що розслідування інциденту триватиме найближчими днями.