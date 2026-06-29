Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський поділився інформацією про можливі трансфери Харкова.

За його словами, клуб активно працює на ринку та близький до підписання латиноамериканського півзахисника Рафаеля Профіні, який виступає за Уніон Санта Фе в аргентинській Прімері.

Співаковський зазначив, що Профіні є універсальним футболістом, здатним зіграти не лише на позиції опорного півзахисника, а й ближче до центру поля у ролі вісімки. За потреби він також може діяти навіть у лінії центрального захисту. Додатковою перевагою гравця є те, що він шульга, що додає варіативності при побудові гри.

На думку журналіста, цей футболіст може принести користь команді, якщо швидко адаптується та не матиме труднощів після переїзду. Водночас у клубі наразі обережно оцінюють будь-які трансферні прогнози, зважаючи на попередній досвід із Бруніньйо.

Окремо Співаковський згадав про ситуацію довкола Георгія Єрмакова. За його інформацією, перемовини з Маккабі Хайфа тривають, але проходять дуже непросто. Ізраїльський клуб, як повідомляється, наразі оцінює футболіста у 5 мільйонів євро.

Раніше Харків офіційно відпустив свого півзахисника за кордон.