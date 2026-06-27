Сергій Разумовський

Український півзахисник Іван Литвиненко продовжить кар’єру за кордоном і вперше отримає статус легіонера.

25-річний футболіст підписав контракт із литовським Жальгірісом, повідомляє пресслужба клубу. Таким чином, опорний півзахисник залишив Харків і розпочне новий етап кар’єри в чемпіонаті Литви.

Литвиненко перейшов до нового клубу на правах вільного агента. Це означає, що Жальгіріс не сплачував фіксовану суму компенсації за трансфер гравця. Водночас, за інформацією «ТаТоТаке», харківський клуб зберіг за собою можливість отримати фінансову вигоду в майбутньому.

За даними джерела, у домовленості між сторонами передбачений певний відсоток від наступного трансферу українського футболіста. Якщо Литвиненко згодом змінить клуб за гроші, частина суми від переходу має надійти до Харкова.

За інформацією Transfermarkt, контракт Литвиненка з Жальгірісом розраховано до кінця 2027 року. В минулому сезоні хавбек провів 24 матчі у всіх турнірах. Відзначився трьома голами та одним асистом. Зокрема забивав Динамо.

Раніше Харків підсилився легіонером Кривбаса.