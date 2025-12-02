Вінгер Динамо Владислав Кабаєв підбив підсумки поєдинку 14-го туру УПЛ проти СК Полтава (1:2), у якому киянам знову не вдалося обірвати смугу невдач.

Гравець зазначив, що четверта поспіль поразка в чемпіонаті стала серйозним ударом для команди, проте наголосив, що футболісти продовжують працювати над виправленням ситуації. Кабаєв також додав, що Динамо необхідно зберігати концентрацію та реалізовувати свої моменти, інакше навіть якісна гра не приноситиме результату.

«Всі разом сюди потрапили в цю кризу – всі разом вийдемо вже з новим тренером. Ми поки що мало провели з ним тренувань, ми знайомимося з його вимогами. Було багато моментів, які знову ми не забиваємо. У Полтави два-три моменти, навіть з офсайду забивають – це б’є по твоїй психології дуже тяжко. Недооцінки не було, бо ми зараз не на тому місці в турнірній таблиці, щоб розцінювати Полтаву як аутсайдера».

Після 14 турів столичний клуб має в активі 20 очок і посідає сьоме місце у таблиці. Наступний матч в УПЛ Динамо проведе 6 грудня проти Кудрівки, старт зустрічі призначено на 18:00.