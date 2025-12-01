В. о. головного тренера київського Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку команди від СК Полтава 1:2 у 14 турі УПЛ.

За його словами, гравцям Динамо не вдалося втілити у гол створену перевагу протягом усієї гри, а також він відзначив високу фізичну готовність суперника. Костюк також розповів, чому команда не змогла реалізувати свої моменти та довести гру до позитивного результату.

«Ми бачили, що в 1-му таймі тактика, яку ми вибрали, в принципі, мала завершуватися голами, які нам потрібно було забивати.

Але те, на що ми налаштовували гравців – на силовий футбол у фазі завершення, на підбирання м’ячів – на жаль, сьогодні суперник був сильніший за нас, продавив чисто фізично, і забили нам м’ячі.

Це наслідок фізичної готовності. Якщо фізично неготова команда, якщо немає свіжості – то і в тих моментах, які ми створювали, не вистачає тієї свіжості, не вистачає сили, не добігають до зон завершення. Внаслідок цього ми не можемо забити свої м’ячі», – сказав Костюк для УПЛ-ТБ.