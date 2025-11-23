Динамо зазнало виїзної поразки від Колоса з рахунком 1:2 у 13-му турі чемпіонату України, що стало третьою поразкою поспіль киян в УПЛ.

Вінгер команди Владислав Кабаєв прокоментував цей антирекорд, наголосивши, що ключовим моментом для команди залишається реалізація своїх моментів у голи. Гравець також зазначив, що перемога суперника у цьому поєдинку була заслуженою.

«Я не знаю, що відбувається. Програємо. Що тут казати. Ви самі все бачите, чогось нового не скажу. Ми розчаровані таким результатом та такою якістю гри з дитячими помилками. Але є те, що є. Я не говоритиму, що ми добре грали і створили багато моментів.

Так, ми багато не забили, але рахунок на табло. Нині багато критики. Вона обґрунтована. Нині негативні емоції. Потрібно менше слів і більше дiла. Перестановка флангами з Волошиним? Ми вирішуємо це під час матчу. Йому зручно і праворуч, і ліворуч. Мені також. Це таке.

Головне грати ефективно, а чи не ефектно. Ми створили багато моментiв, але кому це цікаво. Нема реалізації. Що тут казати? За такої гри, якби ми забили своє, то завтра б говорили, що Динамо на ходу. А коли ти програєш, то все розумію, що буде.

Ми чуємо критику, не витаємо в хмарах. Розуміємо, що ми заслуговуємо. Потрібно виходити та гризти землю за цю емблему. Якщо поки що немає якості гри, потрібно включати мужність. Не можу сказати, що сьогодні ми не мали бажання. Але ми програли багато боротьби та підбирань.

Колос заслужив на цю перемогу. Рано чи пізно Динамо себе покаже. Звичайно, хочеться раніше. Все налагодиться», – сказав Кабаєв в ефірі YouTube-каналу «FootballHub».