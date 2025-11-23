У рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги ковалівський Колос приймав київське Динамо. Зустріч на стадіоні Колос у Ковалівці завершилась для столичної команди поразкою 1:2.

Після цього невдалого результату директор медіадепартаменту Динамо Андрій Шахов прокоментував поточний стан справ у клубі.

«Мабуть, в історії кожного клубу трапляються періоди, які хочеться швидше забути. Переступити цей невдалий етап і йти далі. Напевно, сьогодні це стосується і нас.

Конструктивна критика заслужена. Конструктивна критика справедлива. Але давайте просто почекаємо, все погане колись закінчується. День змінює ніч, а перемоги – змінюють поразки», – написав Шахов в Інстаграмі.