У 13-му турі Української Прем'єр-ліги ковалівський Колос на своєму полі приймав київське Динамо. Поєдинок на стадіоні Колос у Ковалівці завершився для гостей поразкою з рахунком 1:2.

Екснападник Динамо Артем Мілевський записав короткий відео у своєму Telegram-каналі, наголосивши, що команді Олександра Шовковського не вдалося гідно привітати Ігоря Суркіса з днем народження.

«Хто дивився Динамо сьогодні? Дуже круто насправді, топчик. Є питання. Ще й у Ігоря Михайловича день народження сьогодні, подарунок такий собі».

Після 13 турів розрив від лідера чемпіонату донецького Шахтаря збільшився вже до десяти очок.