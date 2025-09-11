Павло Василенко

Новий сезон Англійської Прем’єр-ліги складається для Манчестер Сіті вкрай невдало. Після двох поспіль поразок від Тоттенгема та Брайтона підопічні Хосепа Гвардіоли опинилися у ще складнішій ситуації – через епідемію травм та дискваліфікацій.

Зі складу чинного чемпіона Англії випали одразу 13 футболістів. Справжнім ударом стало ушкодження Омара Мармуша, який травмував коліно у матчі за збірну та майже напевно пропустить головне протистояння осені – дербі з Манчестер Юнайтед.

Але це лише верхівка айсберга. У лазареті команди залишаються:

Філ Фоден

Савіньо

Матео Ковачич

Джон Стоунз

Ріко Льюїс

Абдукодир Хусанов

Йошко Гвардіол

Також під великим питанням вихід на поле Раяна Черкі, Маркуса Беттінеллі та Раяна Айт-Нурі.

Таким чином, список відсутніх виглядає шокуюче – тринадцять гравців одночасно недоступні для Гвардіоли.

Медичний штаб Манчестер Сіті працює у форс-мажорному режимі, адже вже 14 вересня на «Етіхаді» відбудеться грандіозне манчестерське дербі. І якщо кадрова ситуація не зміниться, Гвардіолі доведеться експериментувати зі складом у найпринциповішому матчі сезону.