Кальярі здобув мінімальну перемогу над Ромою з рахунком 1:0. На початку другого тайму півзахисник господарів поля Фолорусно здійснив вражаючий прорив. Лише захисник Роми Челік зміг його зупинити, порушивши правила на межі штрафного майданчика.

Спочатку суддя призначив пенальті, але після втручання VAR рішення було скасовано, і турецький гравець отримав пряму червону картку.

Маючи перевагу в гравця, Кальярі посилив тиск і реалізував стандартне положення безпосередньо перед фінальним свистком. Після подачі Еспозіто на дальню стійку Гаетано обробив м'яч і точним ударом з другого дотику відправив його в сітку, не залишивши голкіперу жодного шансу.

Серія А, 14-й тур

Кальярі — Рома 1:0

Гол: Гаетано, 82