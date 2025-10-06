Один із ключових гравців харківського Металіста 1925 Іван Калюжний поділився своїми емоціями після поєдинку восьмого туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо, який завершився наполегливою нічиєю 1:1.

«Для нас результат… Навіть не знаю, як сказати. Трішки засмучені, але, вважаю, по грі, напевно, більш закономірна нічия, тому що Динамо також створило достатньо гострих моментів, особливо в 1-му таймі.

Так, ми могли також забити одразу після забитого голу з кутового, але так склалося. Нічого страшного, будемо далі крокувати», – сказав Калюжний для Football Hub.