Нігерія та Туніс влаштували гольову перестрілку в матчі 2 туру Кубка африканських націй-2025. Матч в Фесі завершився з рахунклм 3:2.

Орли зусиллями головних зірок гарантували собі путівку в 1/8 фіналу. Спочатку Осімхен під завісу першого тайму відкрив рахунок, а по перерві Ндіді та Лукман довели його до розгрому.

3 пропущені голи не деморалізували Туніс, який і заключні 15 хвилин спромігся мінімально скоротити відставання в рахунку,, але Нігерія зберегла максимальну кількість очок і вийшла на перше місце в групі з шістьма очками перед вівторковим матчем проти Уганди.

КАН-2025. 2 тур. Група С

Нігерія - Туніс 3:2

Голи: Осімхен, 44, Ндіді, 50, Лукман, 67 - Талбі, 74, Абді, 87 (з пенальті)