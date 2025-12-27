Марокко 2 турі Кубка африканських націй-2025 втратило шанс достроково оформити вихід в 1/8 фіналу у матчі проти Малі. Гра у Рабаті завершився з рахунком 1:1.

«Атлаські леви» в цьому матчі розраховували на підтримку форварда Реала та збірної Франції Кіліана Мбаппе, який прилетів до столиці Марокко повболівати за свого давнього приятеля Ашрафа Хакімі в джерсі з номером 2, а також одноклубника Браіма Діаса.

Команди обмінялись голами з пенальті в кожному з таймів. Діас перед перервою відкрив рахунок після пенальті, підтвердженого VAR.

Після перерви Малі не забарились з голом у відповідь - Сінайоко заробив на собі з пенальті, перегравши з позначки Буну. Мароканці за підтримки рідних трибун спробували вирвати перемогу, але до фінального свистка команди більше не забивали.

В останньому турі Марокко зіграє проти Замбії, а Малі - проти Коморських островів. Обидва матчі відбудуться 29 грудня.

Кубок африканських націй-2025. 2 тур. Група А

Марокко - Малі 1:1

Голи: Діас, 45+5 (з пенальті) - Сінайоко, 64 (з пенальті)