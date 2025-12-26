Єгипет мінімально здолав ПАР в 2 турі Кубка африканських націй-2025 . Матч у Агадірі завершився з рахунком 1:0.

Пенальті Мохамеда Салаха в першому таймі виявився вирішальним, оскільки Єгипет забезпечив собі вихід до плей-офф КАН. Наприкінці першого тайму Мудау сфолив проти зірки Ліверпуля. Після перегляду VAR арбітр вказав на позначку.

Капітан єгиптян зберіг спокій і впевнено реалізував пенальті, забивши свій другий гол у турнірі.

Заключні хвилини першого тайму обернулись вилученням єгипетського захисника Хані, отримавши друге попередження.

Граючи в меншості Єгипет міг не втримати переможний результат. Під кінець зустрічі ПАР зажадали пенальті, коли м'яч на лінії штрафного влучив в опорну руку під час падіння. Після перегляду VAR арбітр залишив своє первинне рішення без змін.

Завдяки цій перемозі Єгипет набрав шість очок у групі B і за тур до кінця турніру забезпечив собі місце в 1/8 фіналу. Південна Африка залишається в боротьбі, але тепер повинна виграти останній матч у групі, щоб гарантувати собі вихід з групи.

КАН-2025. 2 тур. Група В

Єгипет - ПАР 1:0

Гол: Салах, 45 (з пенальті)

Єгипет завершить груповий етап матчем проти Анголи в понеділок, а Південна Африка зіграє вирішальне південноафриканське дербі проти Зімбабве на стадіоні в Марракеші. Обидва матчі відбудуться 29 грудня.