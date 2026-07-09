Сергій Разумовський

Український вінгер Гурніка Максим Хлань може змінити клубну прописку вже під час найближчого трансферного вікна. До 23-річного футболіста зростає інтерес з боку кількох європейських команд, які уважно стежать за його виступами у чемпіонаті Польщі.

За інформацією журналіста Руді Галетті, яку він оприлюднив у соцмережі X, серед клубів, що проявляють інтерес до Хланя, є бельгійський Андерлехт, іспанський Еспаньйол та нідерландський НЕК. Усі три команди розглядають українця як потенційне підсилення атакувальної лінії.

🚨👀 EXCL | Anderlecht, Espanyol & NEC are all monitoring Maksym Khlan ahead of the summer window.



The Ukraine int'l winger, currently at Górnik Zabrze, is attracting growing interest.



Talks are still at the early stages, but he’s definitely one to watch in the next few weeks. pic.twitter.com/G0EyrXpeh5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2026

Наразі ситуація навколо можливого трансферу перебуває лише на ранньому етапі. Переговорний процес ще не перейшов у активну фазу, однак клуби вже вивчають умови можливої угоди та оцінюють перспективи підписання футболіста. Очікується, що протягом найближчих кількох тижнів інтерес до гравця може стати більш предметним, а його майбутнє у Гурніку проясниться.

Одним із важливих факторів у потенційній угоді є сума відступних, прописана у контракті Хланя. Клаусула українського вінгера становить три млн євро. Чинна угода Максима з польським клубом розрахована до 30 червня 2027 року, тому Гурнік має достатньо сильну позицію у можливих перемовинах і не зобов’язаний поспішати з продажем одного зі своїх помітних гравців.

Хлань приєднався до Гурніка влітку минулого року і за короткий час зумів стати важливим футболістом для команди. У складі польського клубу українець провів 31 матч у всіх турнірах, у яких відзначився вісьмома забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.

Він уже отримував виклик до резервного списку збірної України, однак до основного так і не був переведений.