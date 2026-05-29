У заявці збірної України сталися кадрові зміни перед найближчими товариськими матчами з Польщею та Данією. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Національній команді не зможуть допомогти воротар Дмитро Різник із Шахтаря та півзахисник Олексій Гуцуляк із Полісся. Обидва футболісти зазнали ушкоджень під час перебування у своїх клубах.

Замість них тренерський штаб довикликав до збірної півзахисника Данила Ігнатенка, який виступає за словацький Слован Братислава.

🇺🇦 Склад збірної України

🧤 Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Маккабі Хайфа)

🛡 Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Михавко (Динамо Київ), Едуард Сарапій (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Олександр Романчук (Університатя Крайова, Румунія).

🧠 Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко (Полісся Житомир), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Данило Ігнатенко (Слован Братислава, Словаччина).

🎯 Нападники: Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Артем Довбик (Рома, Італія).

👥Резервний список

Назар Волошин (Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар Донецьк), Ігор Краснопір (Полісся Житомир), Максим Хлань (Гурнік Забже, Польща)

Перший контрольний поєдинок Україна проведе 31 травня проти Польщі. Матч відбудеться у Вроцлаві на Тарчинський Арена Вроцлав і розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Друга товариська гра запланована на 7 червня. Суперником української команди стане Данія, а зустріч пройде в Оденсе на Оденсе Стедіум. Початок матчу — о 19:30 за Києвом.

