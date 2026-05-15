Сергій Разумовський

Український півзахисник Владислав Кочергін продовжить виступи за польський Ракув. Пресслужба клубу офіційно повідомила про підписання нового контракту з 30-річним футболістом.

Нову угоду між сторонами розраховано до кінця червня 2027 року. Крім того, контракт передбачає опцію автоматичного або додаткового продовження ще на один сезон. Таким чином, Кочергін може залишитися у складі польської команди щонайменше до літа 2028 року. Попередня домовленість українського хавбека з Ракувом була чинною до червня 2026-го.

Кочергін приєднався до Ракува у березні 2022 року на правах вільного агента. Формально його контракт із польським клубом мав набути чинності з 1 липня того ж року, однак після початку повномасштабної війни в Україні ФІФА запровадила спеціальні правила для українських футболістів. Вони дозволяли гравцям реєструватися в інших клубах до 30 червня 2022 року, тому Кочергін отримав можливість одразу виступати за нову команду.

За час у Ракуві український півзахисник став важливою частиною команди. Загалом він провів за польський клуб 135 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 голів. Разом із командою Кочергін виграв чемпіонат Польщі в сезоні-2022/23, а також здобував Кубок Польщі та Суперкубок країни.

Останній період у кар’єрі футболіста був ускладнений важкою травмою. У червні 2025 року стало відомо, що Кочергін зазнав розриву хрестоподібних зв’язок коліна та пошкодження меніска. Через це українець був змушений пропустити майже рік.

Повернення півзахисника на поле відбулося 8 травня 2026 року. Кочергін уперше після тривалого відновлення зіграв у матчі проти Корони Кельце, в якому Ракув здобув перемогу з рахунком 2:0.

Новий контракт став важливим сигналом для самого футболіста та вболівальників клубу. Ракув продемонстрував, що продовжує розраховувати на українця після його відновлення та бачить його частиною команди у наступних сезонах.

