Барселона активно аналізує трансферний ринок у пошуках нового центрального захисника. За інформацією Mundo Deportivo, керівництво каталонського клубу планує підписати щонайменше одного гравця на цю позицію під час літнього трансферного вікна.

Очікується, що контракт із Андреасом Крістенсеном, який спливає наприкінці поточного сезону, продовжений не буде. Саме тому посилення центру оборони вважається одним із пріоритетних завдань для блауграни.

За стилем гри та необхідними характеристиками найбільше Барселоні підходять захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол і гравець Інтера Алессандро Бастоні. Обидва футболісти мають сильну ліву ногу, добре працюють із м’ячем, володіють якісним пасом і вже адаптовані до виступів на найвищому рівні. Важливо й те, що вони не належать до вікових гравців та здатні за потреби зіграти на фланзі оборони.

Контракти Гвардіола та Бастоні з їхніми нинішніми клубами чинні до 2028 року, що може ускладнити потенційні переговори.

Водночас у Барселоні розраховують до старту літнього трансферного вікна вийти на фінансове правило 1 до 1. Це дозволить клубу зняти обмеження на витрати та діяти більш вільно на ринку.

Тим часом, мадридський Атлетико хоче перехопити у Барселони Маркуса Рашфорда.