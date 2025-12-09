За даними Mundo Deportivo, центральний захисник Барселони Рональд Араухо організував поїздку до Єрусалима, щоб отримати духовну допомогу та стабілізувати свій емоційний стан.

Раніше повідомлялося, що уругваєць попросив керівництво Барселони надати йому відпочинок після матчу Ліги чемпіонів проти Челсі. У тому поєдинку Араухо отримав червону картку на 44-й хвилині, а каталонці програли з рахунком 0:3. Саме цей епізод, за інформацією ЗМІ, суттєво вплинув на психологічний стан футболіста.

У Єрусалимі Араухо планує відвідати святі місця та знайти необхідну внутрішню рівновагу.

У нинішньому сезоні захисник зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив два голи. Його контракт із Барселоною діє до літа 2031 року, а Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 35 мільйонів євро.