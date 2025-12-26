Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс висловився про прогрес команди під керівництвом головного тренера Енцо Марески.

За словами захисника, досягнуті за останній рік результати наочно підтверджують, що клуб рухається у правильному напрямку.

«Думаю, досягнення минулого сезону говорять самі за себе. Вони демонструють, як далеко ми просунулися і яких цілей прагнемо досягти.

Я переконаний, що з часом ми ставатимемо тільки кращими та сильнішими», — наводить слова Ріса Джеймса пресслужба синіх.