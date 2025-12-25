Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска поділився своїм баченням ключового завдання команди на 2026 рік.

Продовжувати зростати — це найважливіше. Травми є нормальним явищем, коли команда грає кожні два-три дні, але, звичайно, краще, коли всі футболісти здорові. Ми намагатимемося знаходити рішення від матчу до матчу.

Ми боремося у чотирьох змаганнях і зараз перебуваємо у дуже хорошій позиції. Ми конкурентні, ми виглядаємо добре, але в січні та лютому нас чекає багато ігор, тому основні цілі ми визначатимемо ближче до березня, — передає слова Марески офіційний сайт Челсі.