Капітан дебютанта УПЛ переніс операцію після останнього матчу року
Гравець Епіцентра не дограв поєдинок з Шахтарем
близько 1 години тому
Фото - ФК Епіцентр
Капітан Епіцентра Владислав Мороз, який зазнав травми в матчі 16 туру УПЛ проти Шахтаря (0:5) та вимушено залишив поле наприкінці поєдинку, переніс операцію, повідомляє пресслужба клубу.
Клубний лікар новачка УПЛ Крістіна Пинзар повідомила, га який термін вилетів футболіст.
У Влада відбувся розрив ключично-акроміального зʼєднання і необхідно було провести оперативне втручання. Напередодні була проведена операція. Владислав почуває себе нормально. Але, щоб повністю відновитися, йому, попередньо, знадобиться 2,5-3 місяці, - повідомила лікар.
Капітан Епіцентра відіграв цього сезону 15 матчів у всіх турнірах: 1 гол, 1 асист.