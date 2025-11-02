Капітан та півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував поразку від Шахтаря з рахунком 1:3 у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Він пояснив, чому команда традиційно слабко розпочинає зустрічі проти донецького клубу, але у другому таймі показує більш впевнену гру.

Також Буяльський поділився своїми думками про те, чи вірив він у можливість зрівняти рахунок у ході поєдинку.

«Важко сказати. Те, що я думаю – в них група атаки всі бразильці, які добре грають з м'ячем. Тому коли сили рівні, це можна не приховувати, вони краще працюють з м’ячем, тому перший тайм нам завжди з ними було важко. Другий, коли вже вони фізично здають, нам полегше грати. Я був впевнений, що ми повинні були зрівняти рахунок, але ми залишали позаду великі зони і десь багато ризикували, тому в кінці пропустили гол. Побігли в атаку – потрапили в полон. Тому, не вийшло», - сказав Буяльський для «ФУТБОЛ 360».

Після цього туру Динамо посідає другий рядок у таблиці, маючи в активі 20 очок і відстаючи від лідера чемпіонату Шахтаря на чотири пункти.