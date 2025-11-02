Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря з рахунком 1:3 у матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги.

На думку наставника, кияни заслуговували на пенальті у другому таймі, коли захисник донецького клубу Юхим Конопля порушив правила проти Шоли Огундани у штрафному майданчику.

«У першу чергу хочу сказати, що Класичне вдалося. Емоції були іноді за межами, але в принципі гравці більш-менш себе контролювали. Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві.

Це вже другий момент, коли в ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було у матчі з Зорею і сьогодні, у грі з Шахтарем. Стовідсотковий пенальті», – цитує Шовковського клубна пресслужба.