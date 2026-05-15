Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Кривбаса Максим Задерака достроково завершив поточний сезон через травму, якої зазнав у матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги проти Карпат. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, результати МРТ підтвердили серйозність пошкодження 31-річного футболіста. Травми Задерака зазнав наприкінці поєдинку з Карпатами (1:0). Епізод стався на 90-й хвилині зустрічі. Захисник львів'ян Віталій Холод жорстко зіграв проти капітана Кривбаса та влучив у його праву ногу.

Після цього обидва футболісти не змогли взяти участь у матчах наступного туру, але з різних причин. Задерака пропустив гру через пошкодження, тоді як Холод був змушений відбути одноматчеву дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

Водночас ситуація для гравців склалася по-різному. Холод після завершення дискваліфікації вже зможе повернутися на поле у найближчому матчі своєї команди. Натомість для Задераки сезон фактично завершено. Півзахисник не допоможе Кривбасу в двох заключних турах чемпіонату України.

Таким чином, Максим пропустить важливі матчі проти Шахтаря та Олександрії. Зустріч із донецьким клубом запланована на 17 травня, а поєдинок проти Олександрії має відбутися 23 травня.

У нинішньому сезоні Задерака був одним із важливих гравців команди Патріка ван Леувена. На рахунку капітана 29 офіційних матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках він забив сім м’ячів і віддав дві результативні передачі.

Окремим питанням залишається майбутнє футболіста. Чинний контракт Задераки з Кривбасом розрахований до 30 червня. Наразі невідомо, де саме Максим продовжить кар’єру після завершення угоди.

Зазначається, що футболіст не планує підписувати контракт з іншим клубом до того, як проведе розмову з керівництвом Кривбаса. Тож остаточне рішення щодо його майбутнього, ймовірно, буде ухвалене після перемовин із криворізьким клубом.

За два тури до завершення чемпіонату Кривбас посідає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Патріка ван Леувена має у своєму активі 47 очок і фактично вже не веде боротьбу за щось суттєве.