Гол Сека приніс перемогу Кривбасу над Карпатами у матчі УПЛ
Єдиний м'яч було забито у першому таймі
близько 2 годин тому
Фото: УПЛ
У матчі 27-го туру УПЛ Кривбас обіграв львівські Карпати. Початок зустрічі було відкладено на годину через повітряну тривогу.
Єдиний гол на 32-й хвилині забив Сек після пасу Юрчеца. Цим взяттям воріт криворіжці перервали «суху» серію Карпат, яка налічувала майже 700 хвилин.
УПЛ. 27-й тур
Кривбас – Карпати – 1:0
Гол: Сек, 32
Після цієї перемоги Кривбас має 44 очки і посідає 6-те місце, а Карпати залишаються з 37 балами на 9-й позиції.
Домінування Шахтаря! Визначено найкращого гравця, тренера та символічну збірну 26-го туру УПЛ.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись