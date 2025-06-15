Павло Василенко

У першому матчі нового формату Клубного чемпіонату світу ФІФА 2025 єгипетський гранд Аль-Ахлі зіграв внічию з американською командою Інтер Маямі – 0:0. Хоча глядачі на стадіоні Hard Rock в Маямі побачили кілька багатообіцяючих можливостей, включаючи нереалізований пенальті Трезеге, рахунок залишився незмінним, і обидві команди заробили по одному очку.

Після дев'яноста хвилин і п'яти хвилин доданого часу перший матч нового формату Клубного чемпіонату світу між Аль-Ахлі та Інтер Маямі завершився нульовою нічиєю. Обидві команди набрали по одному очку, і їхні шанси на вихід у фінал залишаються відкритими.

Найголовніший момент матчу виник на 43-й хвилині, коли суддя вказав на пенальті для Аль-Ахлі. Гравець збірної Єгипту Трезеге підійшов до м'яча, але не реалізував пенальті, втративши найкращу можливість вийти вперед.

Інтер Маямі, який лідирував за володінням м'ячем (55% на 45%), також мав кілька хороших моментів у матчі, але, як і їхній суперник, не зміг подолати уважну оборону і воротарів. Американська команда також мала перевагу за кутовими ударами (10:4), але не змогла перетворити їх на гольові моменти.

У компенсований час він відбив багатообіцяючий удар аргентинського нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі в поперечину.

«Правда в тому, що ми могли вирішити результат поєдинку в другому таймі. У наступних матчах нам доведеться робити те, що ми робили після перерви, тому що з такою грою ми можемо грати на рівних з будь-якою командою», – сказав тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано.

Інтер Маямі зустрінеться з Порту в наступному груповому матчі, а Аль-Ахлі зустрінеться з бразильською командою Палмейрас. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу. У клубному чемпіонаті беруть участь 32 команди, а чемпіонат світу завершиться фінальним матчем 13 липня.

Клубний чемпіонат світу, 1-й тур

Група А

Аль-Ахлі – Інтер Маямі – 0:0