Капітан Полісся Руслан Бабенко в ефірі MEGOGO після поразки в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (1:2) висловився щодо вильоту команди з єврокубків.

Я вам нічого нового не скажу. Сильна команда, але ми були сильніші. Але у нас щось бракує 100%. Це ментальності якоїсь, менталітету нашого. Припустились прикрих помилок, грали скуто, не змогли якось ... Начебо все виходило, а у третій зоні не змогли знайти останнє рішення, прийняли неправильне рішення. І все, я нічого нового вам не скажу.

Мені здається, у першому таймі всі бачили. Вони були налаштовані агресивніше, щось проаналізували, але у нас все виходило, і виходило непогано. Дуже непогано виходили з оборони доходили до третьої зони, але на завершальній стадії не змогли, ми погано це використовували.

Можна сказати, не вистачило психології, ментальності. Дуже прикрі помилки робимо в обороні. Порожнеча всередині. Мені дуже шкода. Ми цілий рік багато працювали. Ми були впевнені, що ми можемо, і ми це показували, що ми можемо пройти їх. І все начебто виходило добре, і червона картка, але потім знову ж таки не змогли знайти себе.

100%, це досвід. Треба переключатись. Життя на цьому не закінчується. Вже через 3 дні у нас перший тур чемпіонату. У наступному сезоні будемо намагатись розпочинати шлях у єврокубках не з Ліги конференцій, а вище. Можливо, з Ліги Європи чи Ліги чемпіонів. Побачимо. Будемо працювати над цим весь рік, що порадувати вболівальників. Все ж у наступному році Полісся має грати у групі єврокубків.