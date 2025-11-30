Капітан ПСЖ Маркіньйос прокоментував хвилю критики, що звалилася на двох новачків команди французького голкіпера Люка Шевальє та українського захисника Іллю Забарного.

«Те, що я бачу від них на тренуваннях, мене це заспокоює. Іноді все по-різному: бачиш їх на тренуванні та у матчі. На тренуваннях бачиш набагато більше, на що вони здатні. Ми бачимо це щодня.

Мене справді заспокоюють їхні якості, особливо їхній менталітет, який спрямований на те, щоб продовжувати працювати, завжди працювати, завжди намагатися віддаватися повністю. Навіть якщо у нас, гравців, бувають важкі моменти, наступного дня ми маємо приходити сюди і продовжувати працювати, щоб пережити ці важкі часи», – сказав Маркіньйос в інтерв'ю RMC Sport.