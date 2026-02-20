Головний тренер Руха Іван Федик підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Динамо (0:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

Вітаю Динамо з важливою для них перемогою. Нам треба час, щоб побудувати нову команду. Ми втратили 10 гравців, якщо порівнювати наш поточний склад з тим, який закінчував першу частину сезону. Семеро гравців пішли з клубу, а троє футболістів мають невеликі ушкодження, тому до цієї гри не готувались, тому нам трохи важкувато.

На полі було багато боротьби, і це було очікувано, якщо подивитись на стан газону в Києві. В Динамо велика лавка, фактично два рівноцінних склади. Тому ми намагались витрачати менше сил та пізніше провести заміни, а в Динамозаміни спрацювали якісно. Руху не вистачає гравців на лаві запасних - молоді треба більше часу, щоб адаптуватись до дорослого футболу, - пояснив Федик.