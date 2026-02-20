Головний тренер Динамо Ігор Костюк підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Руха (1:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Перші враження - 3 залікових бали ми здобули, і це головне. І по грі - весняний футбол. Головне сьогодні було здобути 3 бали.

Якість поля не дозволяла створювати багато моментів. Те, що ми напрацьовували на зборах, сьогодні не могли це втілити у гру, бо якість поля не дозволяла це робити.

У перерві внесли корективи, попросили грати агресивніше вперед, розкривати ці зони. І ми бачили, що другий тайм відрізнявся від першого. Було набагато агресивніше, створювали більше моментів і в підсумку забили свій м’яч. Команда розкрилась, могли забивати ще, але якість виконання і якість газону не дозволили це зробити, - сказав Костюк.