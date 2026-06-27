Павло Василенко

Капітан збірної Кабо-Верде Раян Мендес опинився у центрі гучного скандалу. За інформацією бразильського агентства ge, поліція Нової Зеландії проводить розслідування після заяви про зґвалтування, подану громадянкою Бразилії. Розслідування було розпочато 10 квітня і стосується подій, які, за твердженням заявниці, відбулися наприкінці березня в Окленді.

Жінка працювала перекладачем та координатором для збірної Кабо-Верде під час серії товариських матчів FIFA Series у Новій Зеландії. За її словами, після матчу проти Чилі 27 березня її запросили в один із номерів готелю, де проживала команда. Пізніше вона повернулася у свій номер, а через деякий час туди, як стверджується в заяві, увійшов Мендес.

У жалобі йдеться, що футболіст застосував фізичне насильство, у тому числі задушення та удари, а потім скоїв сексуальне насильство. Жінка зафіксувала травми та звернулася до спеціалізованої клініки, де пройшла медичне обстеження та отримала психологічну допомогу. Після цього вона подала офіційну заяву до поліції.

Поліція Нової Зеландії підтвердила факт розслідування, проте посилаючись на законодавство про захист приватного життя відмовилася розкривати особи учасників справи та інші деталі. За даними ge, правоохоронні органи вивчають записи камер відеоспостереження та очікують на результати судово-медичної експертизи, після чого буде прийнято рішення про можливе пред'явлення звинувачень.

Сам Мендес, його представники, Федерація футболу Кабо-Верде та ФІФА на момент публікації ситуацію не прокоментували. Незважаючи на розслідування, 36-річний нападник взяв участь у всіх трьох матчах групового етапу чемпіонату світу-2026, а збірна Кабо-Верде вийшла у плейоф турніру, де зіграє з Аргентиною.