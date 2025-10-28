Учора, 27 жовтня, футболісти Зорі розпочали підготовку до 11 туру УПЛ, у якому їхнім суперником стане Рух.

За інформацією Sport.ua, єдиним, хто пропустив останнє тренування, виявився капітан команди Пилип Будківський. У попередньому матчі з Вересом він отримав травму руки і після повернення до Києва прооперували.

Точна дата повернення форварда стане відомою 29 жовтня, але є всі шанси, що він зможе зіграти проти Руху, використовуючи лангетку для захисту пензля.

33-річний Будківський у нинішньому сезоні взяв участь у 11 матчах, забивши шість голів та оформивши одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює досвідченого нападника у 350 тисяч євро, а його контракт із клубом діє до кінця червня 2026 року.

Поєдинок Зорі із львівським Рухом відбудеться 2 листопада о 15:30.