Сергій Стаднюк

Капітан Зорі Пилип Будківський зазнав ушкодження руки під час матчу десятого туру української Прем'єр-ліги проти Вереса, який завершився нульовою нічиєю 0:0. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Незважаючи на травму, досвідчений форвард і лідер луганської команди продовжив гру. Він провів на полі більш ніж тайм, допомагаючи партнерам у намаганнях вирвати перемогу.

Після матчу футболіст пройшов необхідні медичні процедури, а 25 жовтня йому була проведена операція на руці. Наразі деталі реабілітаційного процесу і орієнтовні терміни повернення на поле не уточнюються, проте клуб і сам гравець сподіваються на якнайшвидше відновлення.

Бажаємо здоров’я нашому капітану та скорішого повернення на футбольне поле! ФК Зоря

У поточному сезоні Пилип Будківський уже відзначився значним внеском у результативність команди: на його рахунку шість забитих м’ячів та одна гольова передача в 11 матчах за клуб. Такі показники підтверджують статус нападника як одного з ключових виконавців Зорі в атаці, а також підкреслюють важливість якнайшвидшого повернення капітана до строю для подальшої боротьби в чемпіонаті.