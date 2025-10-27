Дуже важко підтримувати стабільність. Чим стабільніше граєш, тим у тебе, як гравця, вищий рівень. А коли ти зіграв одну гру добре, дві погано, потім знову добре, такі спади – це не дуже добре. Зараз нам потрібно відчути цю стабільність. Ми розуміємо, що попереду ще багато праці. Не хочеться зараз багато сказати, а хочеться виходити на наступні ігри, наприклад, з «Шахтарем», та доводити все на футбольному полі.

Ми не знаємо, що буде завтра. Усім хотілося б, щоб «Динамо» завжди грало так, як із «Кривбасом». За цим стоїть дуже важка праця. Ми працювали, але щось не виходило. Сьогодні вийшло. Будемо старатися, щоб і в наступних іграх виходило – і з «Шахтарем», і далі, у єврокубках. Я хочу це пообіцяти, але побачимо, як буде. Ми будемо робити усе, що від нас залежить.

Давайте логістику опустимо, не хочу про це говорити, бо «Шахтар» теж їздить. Звісно, коли ти перемагаєш «Кривбас», команду, яка йшла на першому місці, звісно, це додає тобі впевненості. Але й «Шахтар» теж переміг і підходить до наших зустрічей в такій же формі, як і ми. Чим стаєш старшим, тим більше чекаєш таких матчів, як з «Шахтарем», «Кривбасом», «Поліссям» бо «Динамо» - «Шахтар» - це афіша, на відміну від поєдинків з командами, які перебувають нижче у турнірній таблиці. І коли вони є, то це супер, граємо в Києві, буде багато людей. Це, звісно, велика відповідальність для команди, футболістів, тренерського штабу. Повторюся, ми будемо робити все від себе залежне, щоб досягти позитивного результату.

«Динамо» відрізняється у чемпіонаті та єврокубках? Якщо чесно, навіть не знаю. Буває, з хлопцями це обговорюємо, коли в купе їдемо, чай п’ємо. Психологічний стан, звісно, не найкращий, особливо після п'яти нічиїх та великої кількості критики, причому, заслуженої. Але, чесно, не знаю, що не так.

Тренуєшся так само, викладаєшся однаково, але ми ж самі бачимо, як граємо. Нуль ударів у площину воріт, якість не та. Я вважаю, що з минулого сезону мало що змінилося. Так, пішли Ванат та Бущан, але ці зміни не глобальні. Думаю, справа більше у психології. Також треба більше розкутості. Ми вміємо обігравати, забирати м'яч, але, коли ти виходиш на поле і на другій хвилині пропускаєш від «Самсунспора»… Я дивився по телевізору, бо захворів, і всередині мене тіпало. Я розумію, як хлопцям та тренерському штабу.

У нас є ще матчі попереду. Треба виправляти в цю ситуацію. Ми дивимося і читаємо, що про нас кажуть, визнаємо, що це заслужено. Ми ж не дурники, усе розуміємо, тверезо дивимося на цю ситуацію. Але є, що є. Хочеться не словами, а ділом, своєю грою дати відповідь усім критикам, бо це зачіпає. Усе в наших ногах і у наших руках, хочеться, щоб про «Динамо» казали, що це насамперед чемпіон України, який грає за свою країну на євроарені.