Карабах з Кащуком програв Атлетіку в матчі Ліги чемпіонів
Іспанська команда здобула вольову перемогу
23 хвилини тому
Атлетік у Більбао приймав Карабах у матчі третього туру Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.
Вже на першій хвилині гри азербайджанці вийшли вперед – рахунок у матчі відкрив нападник Карабаха Леандро Андраде. Іспанська команда зуміла відновити паритет лише наприкінці першого тайму завдяки точному уару Горки Гурусети.
Під кінець другої половини гри Атлетік все-таки зумів вийти вперед – другий гол басків забив хавбек Роберт Наварро. Крапку в грі поставив нападник Гурусета, який оформив дубль.
Український вінгер Карабаху Олексій Кащук вийшов на поле на 67-й хвилині гри.
Карабах наразі займає 10 місце в загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи шість очок.
Атлетік перебуває на 21 сходинці турнірної таблиці, набравши три бали протягом трьох матчів.
Ліга чемпіонів, 3-й тур
Атлетік – Карабах – 3:1
Голи: Гурусета, 40, 88, Наварро, 70 – Леандро Андраде, 1.