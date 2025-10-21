Баєр в рамках 3 туру Ліги чемпіонів приймав вдома чинного переможця турніру ПСЖ. Матч у Леверкузені вийшов насиченим на події.

У цьому матчі з перших хвилин виходив український центрбек Ілля Забарний, для якого єврокубковий вечір вівторка вдалим не вийшов.

Ілля за рахунку 1:0 на користь парижан отримав дві жовті в першому таймі. На 25 хвилини, коли після влучання Ілля привіз пенальті, який не реалізував Грімальдо, а 12 хвилин потом українець не за правилами зіграв проти Кофена у штрафному ПСЖ.

Іспанський рефері Хесус Хіль Мансано показав пряму червону Забарному, який вирівняв склади обох команд на полі.

Після вилучення Забарного Баєр отримав право на другий пенальті, який реалізував ПСЖ. Граючи 10 на 10 ПСЖ ще до перерви зумів повернути собі перевагу, провівши 3 голи у ворота Леверкузена.

По перерві ПСЖ почував себе господарем на стадіоні Баєра. Дубль Гарсії не врятував Баєр від побиття у виконанні гостей зі столиці Франції.

Ліга чемпіонів. 3 тур

Баєр - ПСЖ 2:7

Голи: Гарсія, 34 (з пенальті), 54 - Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія ,44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья, 90

Відомі шанси Динамо та Шахтаря вийти у плей-оф Ліги конференцій.