Сергій Разумовський

Шахтар провів другий контрольний матч міжсезоння проти хорватського Славена Белупо. Арда Туран виставив змішаний склад.

У першому таймі донеччани повністю контролювали гру й швидко притиснули суперника до його штрафного, але реалізувати перевагу не змогли: Лукас пробив поруч зі стійкою, Матвієнко не влучив після подачі з кутового, а удари головою Лукаса і Траоре теж не стали гольовими. Перед перервою небезпечно бив Невертон, однак м’яч пройшов біля штанги.

Після паузи штаб Шахтаря замінив увесь склад, окрім воротаря. Свіжі футболісти додали темпу, і на 56-й хвилині Аліссон відкрив рахунок точним ударом у дальній кут. Та Славен Белупо відповів двома красивими голами Петровича: спершу він зрівняв, а згодом вивів хорватів уперед.

Шахтар урятував нічию на 88-й хвилині, коли Караваєв п’ятою замкнув подачу Назарини з кутового – 2:2 (це дебютний гол після переходу з Динамо). У заключні хвилини обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але спроби Мазура та Раяна Роберто виявилися неточними.

Контрольний матч

Шахтар – Славен Белупо 2:2

Голи: Петрович, 63, Петрович, 69 – Аліссон, 56, Караваєв, 88

Нагадаємо, Шахтар віддасть свого захисника іншому клубу УПЛ.