Сергій Разумовський

Верес найближчим часом може посилити позицію лівого захисника футболістом Шахтаря Валентином Галонським. За інформацією «ТаТоТаке», рівненський клуб уже вийшов на фінальну стадію перемовин із донецькою командою щодо переходу 20-річного вихованця академії гірників.

Очікується, що Галонський продовжить кар’єру в Рівному на правах оренди. За попередніми даними, йдеться про річний орендний контракт, який також може передбачати право викупу після завершення сезону. Якщо домовленість буде остаточно оформлена, футболіст отримає шанс здобути регулярну ігрову практику в УПЛ та спробує закріпитися в основному складі Вереса.

Для рівненського клубу цей трансфер може стати важливим підсиленням на лівому фланзі оборони. У Шахтарі ж, імовірно, розраховують, що оренда допоможе захиснику отримати більше матчів на дорослому рівні та підготуватися до наступного етапу кар’єри. Днями футболісту виповниться 20 років.

Раніше у Вересі повідомили, чи буде зменшено бюджет клубу на сезон-2026/27.