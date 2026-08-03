Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі другого туру української Першої ліги. У восьми поєдинках команди забили 27 голів. Центральною подією туру став результативний матч між ЮКСА та Олександрією, в якому суперники обмінялися чотирма забитими м’ячами.

Вікторія стала єдиною командою, яка після двох турів має стовідсотковий результат. Сумський клуб здобув дві перемоги та одноосібно очолив турнірну таблицю.

П'ятниця, 31 липня

ЮКСА на власному полі приймала Олександрію, яку перед стартом сезону називали одним із головних претендентів на підвищення в класі. Команди провели надзвичайно насичений матч і забили по чотири голи.

Господарі відкрили рахунок на 35-й хвилині. Парагвай упевнено реалізував пенальті та вивів ЮКСА вперед. Ще до перерви Олександрія відповіла своїм одинадцятиметровим. Третьяков на 40-й хвилині відновив рівновагу.

На початку другого тайму гості перехопили ініціативу. На 48-й хвилині Третьяков оформив дубль і вивів Олександрію вперед. Проте ЮКСА не знітилася та продовжила активно діяти в атаці.

На 56-й хвилині Шершень зрівняв рахунок, а згодом Парагвай знову вивів господарів уперед. Нападник відзначився на 77-й хвилині, а через сім хвилин реалізував ще один пенальті та оформив хет-трик. Олександрія не змирилася з поразкою. На 89-й хвилині Кузьмин забив четвертий м’яч своєї команди та встановив остаточний рахунок – 4:4.

Агробізнес на своєму полі здобув перемогу над Феніксом-Маріуполем. Господарі двічі вразили ворота суперника та не дозволили гостям відповісти бодай одним голом.

Рахунок було відкрито на 35-й хвилині. Різник реалізував пенальті та допоміг Агробізнесу піти на перерву з мінімальною перевагою. Після відпочинку команда продовжила контролювати перебіг зустрічі. На 62-й хвилині Козак подвоїв перевагу господарів і фактично зняв питання щодо переможця.

Перша ліга, другий тур

ЮКСА – Олександрія 4:4

Голи: Парагвай, 35 (пен.), 77, 84 (пен.), Шершень, 56 – Третьяков, 40 (пен.), 48, Дихтягук, 64, Кузьмин, 89

Агробізнес – Фенікс-Маріуполь 2:0

Голи: Різник, 35 (пен.), Козак, 62

Субота, 1 серпня

Чернігів удома зіграв унічию з Куликів-Білкою – 1:1. Господарі, які минулого сезону дійшли до фіналу Кубка України, вважалися фаворитами. На п’ятій хвилині Патуляк не реалізував пенальті, а вже на десятій Безгубченко відкрив рахунок. Після перерви Куликів-Білка посилила тиск і на 74-й хвилині завдяки голу Мальського зрівняла рахунок. Команди мали нагоди вирвати перемогу, але більше не забивали.

Металіст переміг Пробій – 3:1. Приходько реалізував пенальті на 27-й хвилині, а Вернаттус відзначився на 32-й і 37-й, оформивши дубль. Перед перервою Гірний також забив із пенальті та скоротив відставання. У другому таймі Пробій не розвинув успіх, а на 84-й хвилині залишився в меншості після вилучення Гірного.

Полтава та тернопільська Нива зіграли 1:1. Борячук вивів гостей уперед на дев’ятій хвилині, а Сад на 50-й відновив рівновагу. Рахунок більше не змінився. Для Ниви це другий поспіль матч проти колишнього представника УПЛ без поразки. Тернополяни грають на виїзді через роботи на домашньому стадіоні.

Перша ліга, другий тур

Чернігів – Куликів-Білка 1:1

Голи: Безгубченко, 10 – Мальський, 74

Металіст – Пробій 3:1

Голи: Приходько, 27 (пен.), Вернаттус, 32, 37 – Гірний, 45 (пен.)

Вилучення: Гірний, 84

Полтава – Нива Тернопіль 1:1

Голи: Сад, 50 – Борячук, 9

Неділя, 2 серпня

Вікторія на своєму полі здолала дубль Колоса з рахунком 2:0. Поєдинок у Сумах переривався через повітряну тривогу, що вплинуло на час його завершення.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок. Вікторія діяла активніше після перерви та зуміла скористатися своїми нагодами.

На 48-й хвилині Максим Бойко забив перший гол у матчі. Ще через 12 хвилин господарі отримали право на пенальті, який упевнено реалізував Хамелюк.

Вікторія втримала перевагу та здобула другу перемогу поспіль. Сумська команда стала єдиним учасником Першої ліги, який після двох турів не втратив очок.

Локомотив проводив другий тур на виїзді проти Прикарпаття-Благо. Команди влаштували результативне протистояння, у якому кілька разів змінювався лідер.

Господарі відкрили рахунок на дев’ятій хвилині. Ростислав Русин скористався моментом і вивів Прикарпаття-Благо вперед. Київський клуб відповів дуже швидко. На 12-й хвилині Савчук забив гол і повернув матчу рівновагу.

На 21-й хвилині Локомотив уже був попереду. Колишній футболіст Динамо Мякушко вразив ворота і вивів киян уперед. Проте ще до перерви господарі знову зрівняли рахунок. На 37-й хвилині Цюцюра забив другий гол Прикарпаття-Благо та встановив остаточний результат – 2:2.

Перша ліга, другий тур

Вікторія – Колос-2 2:0

Голи: Максим Бойко, 48, Хамелюк, 60 (пен.)

Прикарпаття-Благо – Локомотив 2:2

Голи: Ростислав Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21

Понеділок, 3 серпня

Інгулець на власному полі переміг Полісся-2 з рахунком 2:1. Для команди Василя Кобіна це була перша перемога в новому сезоні, тоді як житомирський клуб зазнав дебютної поразки. Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині. Олександр Євтушенко завдав точного удару та вивів Інгулець уперед.

Полісся-2 не дозволило супернику зберегти перевагу до перерви. На 45-й хвилині Олексій Авраменко відновив рівновагу, завершивши атаку своєї команди точним ударом.

У другому таймі обидві команди мали можливості забити. Найкращий шанс вийти вперед гості отримали на 84-й хвилині, коли заробили пенальті. Проте Ярослав Караман не зміг переграти воротаря та влучив у поперечину.

Інгулець скористався цим епізодом і вирвав перемогу вже в компенсований час. На 90+4-й хвилині Дмитро Безклейний, який перед цим вийшов на заміну, забив вирішальний м’яч і приніс господарям три очки.

Перша ліга, другий тур

Інгулець – Полісся-2 2:1

Голи: Євтушенко, 3, Безклейний, 90+4 – Авраменко, 45

Турнірна таблиця

Після завершення другого туру турнірну таблицю одноосібно очолює Вікторія. Сумська команда здобула дві перемоги на старті чемпіонату та має шість очок. По чотири очки набрали Полтава, Інгулець і Куликів-Білка. Вони розташувалися у верхній частині таблиці, не зазнавши поразок у перших двох турах.

Однією з головних несподіванок старту сезону залишається сьома позиція Олександрії. Команду вважали одним із фаворитів Першої ліги, але в перших двох матчах вона не змогла перемогти. Водночас Олександрія ще не програвала – в її активі дві нічиї. Останню сходинку посідає Фенікс-Маріуполь. Команда програла обидва матчі та поки не набрала жодного очка.