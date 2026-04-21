Сергій Разумовський

Голкіпер Карпат Назар Домчак може змінити клуб уже найближчим часом. За інформацією Володимира Звєрова, львівська команда отримала конкретну пропозицію щодо трансферу 19-річного воротаря від французького Лілля. Наразі фінансові умови потенційної угоди та інші деталі можливого переходу не розголошуються, однак сам факт інтересу з боку клубу з топчемпіонату свідчить про високі перспективи молодого футболіста.

Домчак є гравцем Карпат із квітня 2023 року. На цей момент він має довгостроковий контракт із львівським клубом, який чинний до грудня 2029 року. Це означає, що Карпати перебувають у досить сильній переговорній позиції, адже не зобов’язані поспішати з продажем одного зі своїх перспективних виконавців.

У нинішньому сезоні Назар Домчак уже встиг провести 23 матчі, у 12 із яких залишив свої ворота недоторканими. Загалом він пропустив 23 м’ячі. Така статистика лише підкреслює його стабільність, надійність і потенціал для подальшого зростання.

Окремої уваги заслуговує епізод, який зробив Домчака ще помітнішим в українському футболі. Саме він перервав вражаючу гольову серію нападника Динамо Матвія Пономаренка, який до того відзначився 9 разів у 7 матчах поспіль. У восьмій грі форвард, здавалося, також забив, однак арбітр не зарахував м’яч через епізод із вибиванням м’яча з рук воротаря. Згодом в УАФ визнали, що в тому моменті гол потрібно було зарахувати, що лише додало ситуації резонансу.