Володимир Кириченко

Нападник Динамо Матвій Пономаренко для ПРОФУТБОЛ Digital прокоментував епізод на 80-й хвилині матчу 22-го туру УПЛ проти Карпат (0:1), коли його забитий м'яч не зарахували.

Всім цікаво. За підсумками матчу програли. Цей епізод, який стався в кінці, хотілось би почути твій коментар.

«Та який мій коментар? Чистий гол. Подивіться самі. Всі люди пишуть. Я вже зайшов, мені всі пишуть, що дивились по телевізору. Всі кажуть – чистий гол. В Англії навіть ВАР не довелось би [дивитись] після таких голів. Воротар стрибнув, кричить, що потрібна заміна, потім встає і продовжує гру, коли лікарі кричать про заміну. Я вважаю, що я забив чистий гол і якщо такі голи не зараховуватимуть, я не знаю, як далі продовжувати.

Твоя позиція така, що ти перший м’яча торкнувся?

«Так, я перший. Я бачив, що він не зафіксував його, він відпустив від себе м’яч і все - я пішов на м’яч і вибив. Звичайно, що був контакт. Я не кажу, що я його не чіпав. Це ігровий епізод, таке трапляється, але він не зафіксував м’яч.

Є правила, коли воротар фіксує м’яч, а коли ні. Коли в динаміці на ВАР видно, що там гол, всі кажуть, що гол. Тоді роблять просто стоп-кадр, коли воротар не чіпає м’яча, а руки над м’ячем, коли він його не фіксує. І вони за рахунок цього скасують гол, то не розумію, чесно».

Нагадаємо, Карпати перемогли Динамо завдяки голу Бабукара Фаала.